NASCAR This Week

NASCAR Cup SeriesNASCAR Cup Series

Next Race: NASCAR All-Star Race

The Place: Dover Motor Speedway

Track Length: 1 Mile Concrete Oval

The Date: Sunday, May 17

The Time: 1 p.m. ET

The Purse: $3,093,000

TV: FS1 & FOX Deportes, 12 p.m. ET (Noon)

Radio: MRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 350 miles (350 Laps); Segment 1 (75 Laps),

Segment 2 (75 Laps), Final Segment (200 Laps)

Final Segment Competition Break: At or Around Lap 225

 

NASCAR O’Reilly Auto Parts Series

Next Race: BetRivers 200

The Place: Dover Motor Speedway

Track Length: 1 Mile Concrete Oval

The Date: Saturday, May 16

The Time: 4 p.m. ET

The Purse: $1,653,590

TV: CW, 3:30 p.m. ET

Radio: PRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 200 miles (200 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),

Stage 2 (Ends on Lap 90), Final Stage (Ends on Lap 200)

 

NASCAR CRAFTSMAN Truck Series

Next Race: ECOSAVE 200

The Place: Dover Motor Speedway

Track Length: 1 Mile Concrete Oval

The Date: Friday, May 15

The Time: 5 p.m. ET

The Purse: $789,700

TV: FS1, 5 p.m. ET

Radio: NRN, SiriusXM NASCAR (Channel 90)

Distance: 200 miles (200 Laps); Stage 1 (Ends on Lap 45),

Stage 2 (Ends on Lap 90), Final Stage (Ends on Lap 200)